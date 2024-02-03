Дамаск, 3 февраля, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Количество погибших в результате ударов ВВС США на востоке Сирии приблизилось к 30, сообщает телеканал Al Hadath.

Кадр из видео

По данным телеканала, от атак США в провинции Дейр-эз-Зор погибло как минимум 29 человек.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 3 февраля США нанесли удары по 85 целям проиранских группировок в Ираке и Сирии. Операция последовала за нападением на американскую базу в Иордании, в результате которого погибли трое военнослужащих США.

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Несмотря на утверждения США о том, что удары были согласованы с руководством Ирака, официальный представитель правительства Ирака Басем аль-Авади заявил, что подобные сообщения являются фальсификацией.

Он добавил, что утверждения Вашингтона направлены на введение в заблуждение международной общественности.

Вместе с тем генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность из-за риска эскалации конфликта на Ближнем Востоке из-за авиаударов США по Ираку и Сирии и призвал все стороны предпринять действия для снижения напряжённости в регионе.

Авиаудары США и их союзников нацелены на разжигание конфликта на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Атака демонстрирует агрессивную сущность политики США на Ближнем Востоке, Россия осуждает акт агрессии против суверенных государств и требует срочного рассмотрения ситуации Советом Безопасности ООН, добавила Захарова.

Постпредство в РФ сообщило, что заседание Совета Безопасности ООН в связи с американскими ударами запланировано на 5 февраля.