Москва, 7 февраля, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Совет Федерации выразил протест против поставок западными странами Вооружённым силам Украины (ВСУ) оружия, убивающего мирных жителей и разрушающего гражданскую инфраструктуру в России, следует из заявления верхней палаты Федерального собрания.

U. S. Air Force/Global Look Press

«Продолжение поставок оружия, боеприпасов и военной техники превращает государства коллективного Запада в прямых соучастников преступлений киевского режима, на которых ложится ответственность за гибель мирных жителей», — говорится в заявлении.

Сенаторы указали на ответственность Великобритании, США, Германии, Франции, Чехии и других государств — членов НАТО и ЕС. В этой связи Совет Федерации призвал страны — члены НАТО и Евросоюз принять меры по прекращению поставок оружия украинской армии.

В документе также обратили внимание на особый цинизм и жестокость, которыми отличаются удары ВСУ, нанесенные 30 декабря 2023 года по Белгороду, 21 января 2024 года — по Донецку, 3 февраля 2024 года — по Лисичанску.

7 февраля стартовало 560 пленарное заседание Совета Федерации. В повестке, в частности, законы о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы в части ответственности за преступления против безопасности России.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге 6 февраля заявила, что США продолжат поставки Украине военного оборудования и вооружения, закупаемого в рамках программы USAI.

При этом американский президент Джо Байден в ходе выступления в Белом доме 6 февраля заявил, что Украина оказалась в отчаянном положении из-за прекращения помощи со стороны США.

В Минобороны России в свою очередь напомнили, что передаваемое Киеву вооружение попадает в руки террористов. Поставки Запада затягивают конфликт и сказываются на стабильности в Европе и мире.

Помимо этого, по словам американского журналиста Сеймура Херша, ВСУ получают западное оружие исбывают его на чёрном рынке.

Москва же неоднократно указывала, что, накачивая Украину оружием, Запад не помогает ей, а только затягивает конфликт и увеличивает число погибших украинских военных.