Берлин, 29 января, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Фермеры на 30 тракторах блокировали въезд к территории порта Бремерхафена — второго по объёмам перевалки грузов в Германии. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя правительства.

Global Look Press/Sina Schuldt/dpa

Агентство добавляет, что другой въезд в порт, с противоположной стороны остаётся открытым.

«В полиции указали, что речь идёт о спонтанной акции фермеров. Заранее о ней не было известно. Нет информации, как долго она продлится», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 8 января немецкие фермеры заблокировали развязки на нескольких федеральных автотрассах в Германии. Эту акцию они провели в знак протеста против запланированного властями ФРГ сокращения субсидий на сельскохозяйственное дизельное топливо. Подобные массовые демонстрации с блокировкой важных объектов проходят практически во всех федеральных землях Германии.

Правительство ФРГ вынуждено изыскивать статьи экономии бюджетных средств на 2024 год. Некоторые из них коснулись фермеров, которых собирались лишить скидок на дизельное топливо и налоговых льгот. По подсчётам министерства финансов Германии, эта мера помогла бы сэкономить для бюджета 480 млн евро ежегодно.