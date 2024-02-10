Москва, 10 февраля, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в течение последней недели потеряли херсонском и запорожском направлениях в зоне спецоперации 455 военнослужащих, а также боевую технику, сообщил 10 февраля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов / РИА Новости

Он доложил, что Вооружённые силы России за этот период при помощи артиллерии и авиации нанесли удары по подразделениям пяти бригад ВСУ, находившихся возле населённых пунктов Тягинка, Михайловка, Ивановка, Токаревка, Золотая балка, Антоновка и Станислав Херсонской области.

«Потери ВСУ составили более 245 военнослужащих, 25 автомобилей, семь лодок, шесть орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО HIMARS», — сообщил Конашенков.

На запорожском направлении в течение недели российские войска нанесли удары по подразделениям семи бригад ВСУ, в том числе 128-й горно-штурмовой бригады, находившимся возле сёл Работино, Новоданиловка, Нестерянка, Пятихатки и Щербаки Запорожской области. В этом районе украинские войска потеряли более 210 военных, четыре бронемашины, девять автомобилей, четыре артиллерийских орудия и комплекс РСЗО «Град».

Как передавало ИА Регнум, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо накануне сообщил, что российские войска за последние сутки расширили территорию ударов по позициям ВСУ. По его данным, удары в том числе нанесли по объектам, находившимся в 300 км от линии фронта.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 6 февраля сообщил, что российские бойцы заняли ряд опорных пунктов ВСУ возле села Приютное Запорожской области. Они продвинулись на разных участках фронта на расстояние 200—500 м и вышли к северо-западу от населённого пункта.