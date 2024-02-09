Геническ, Херсонская область, 9 февраля, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Российские военные за сутки расширили зону ударов по Вооружённым силам Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Александр Река/ТАСС

«В минувшие сутки группировка войск «Днепр», армейская и штурмовая авиация расширили зону нанесения ударов по местам сосредоточения противника на правобережье Днепра и северном берегу Днепро-Бугского лимана», — написал он.

По словам главы региона, Вооружённые силы России нанесли удары по позициям противника на 300 километрах фронта от Очакова на берегу Лимана до Осокоровки на правом берегу Днепровского водохранилища.

За сутки армия России нанесла удары по 17 пунктам скопления живой силы и технике ВСУ, добавил Сальдо.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 9 февраля официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что украинская армия потеряла на южнодонецком и херсонском направлениях в зоне СВО до 240 бойцов за сутки. По его словам, на херсонском направлении ВС России нанесли удары по позициям двух бригад у Тягинки и Михайловки.

Конашенков 8 февраля заявил, что армия России в ходе контрбатарейной борьбы нанесла удары по боевой машине РСЗО HIMARS и САУ Krab ВСУ в Херсонской области. Военный уточнил, что ВС России также поразили позиции украинской армии около Токарёвки и Золотой Балки в Херсонской области.