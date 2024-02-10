Мелитополь, 10 февраля, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Украинская армия в ночь на субботу нанесла комбинированный удар с использованием дронов «Баба-яга» по селу Великая Знаменка в Запорожской области. Об этом 10 февраля сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

РИА Новости

«Сегодня ночью нацисты нанесли артиллерийские удары и четыре раза отработали дроном «Баба-яга» по селу Великая Знаменка Каменско-Днепровского района Запорожской области», — написал он.

По словам Рогова, украинские войска снова наносили удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам.

«По предварительным данным, разрушены три частных домовладения. Ещё десять домов местных жителей получили повреждения», — уточнил общественник.

Он отметил, что также в результате обстрела ВСУ повредили газопровод и линию электропередачи, и добавил, что информации о пострадавших не поступало.

В оперативных службах Запорожской области 9 февраля рассказали ИА Регнум, что при ракетном обстреле со стороны украинской армии получили повреждения школа и церковь в Куйбышевском районе, а также склад и зернохранилище — в Черниговском районе. Данных о пострадавших в результате обстрела на тот момент не поступало.

Позднее в этот же день в оперативных службах региона сообщили ИА Регнум, что ВСУ нанесли удар по городу Токмаку в Запорожской области. Представитель оперативных служб рассказал, что две ракеты попали в здание магазина и оно полностью разрушилось. Обстреливаемый ВСУ район остался без света.