Москва, 10 февраля, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Телефонные мошенники нашли новый способ обмана россиян с помощью мобильных банков. Об этом сообщил руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA группы компаний «Солар» Александр Вураско.

Известия/ Сергей Лантюхов

Эксперт в беседе с Lenta.ru пояснил, что злоумышленники от лица якобы сотрудников финансовых организаций в ходе телефонного разговора с потенциальными жертвами сообщают, что те не установили необходимое обновление для мобильного приложения банка. Затем мошенники объясняют, как это сделать.

Таким образом они вынуждают своих жертв устанавливать программу для удаленного администрирования телефона, которая позволяет злоумышленникам совершать операции от имени владельца устройства. После этого они просят зайти в приложение и перехватывают пароль от него.

«Особенность нового витка мошенничеств заключается в том, что злоумышленники не ведут долгих подготовительных бесед, а сразу же под угрозой блокирования счетов уговаривают человека установить на телефон соответствующее программное обеспечение», — сказал Вураско.

Как сообщало ИА Регнум, некоторое время назад мошенники в Москве начали звонить гражданам от имени мобильных операторов и заявлять, что у них якобы заканчивается срок пользования личным номером. Они просили продиктовать данные паспорта «для подтверждения продления». Аферисты пользуются тем, что власти страны намерены бороться с «серыми сим-картами» и усилить контроль за тем, чтобы каждая из них приобреталась по паспорту.

В конце января зампред Банка России Герман Зубарев сообщил, что трендом последних месяцев стала персонификация атак телефонных мошенников. Они предварительно изучают жертву, в том числе с помощью соцсетей, добывают информацию о месте работы человека, уровне достатка, окружении, оценивают возможности кредитования.

В Сбербанке 23 января сообщили о новой схеме по выманиванию денег у клиентов кредитных организаций. Мошенник пишет сотруднику какой-либо компании якобы от лица его директора и просит перевести ему деньги.