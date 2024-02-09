Вашингтон, 10 февраля, 2024, 01:17 — ИА Регнум. Шуточную идею о проверке умственных способностей президента США Джозефа Байдена перед тем, как ему дадут применить ядерное оружие, оценил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Маск отметил публикацию журналиста сатирического новостного портала, который прокомментировал выступление американского лидера, в котором тот спутал Египет и Мексику.

«Надеюсь, перед тем как Байдену дадут применить ядерное оружие, ему зададут своего рода контрольные вопросы, например «в какой стране большие пирамиды и сфинкс», — сказано в публикации журналиста.

Маск поставил под ироничным замечанием журналиста смеющийся эмодзи.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на доклад спецпрокурора Роберта Хёра, где он утверждает, что у президента США Байдена плохо с памятью, глава Белого дома ответил что с его памятью всё хорошо и никакие рекомендации ему не нужны. Доклад касался ненадлежащего хранения секретных документов американским лидером.

При этом буквально сразу Байден допустил оплошность и назвал президента Египта Абдул-Фаттаха Халила Ас-Сиси президентом Мексики, а премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху чужим именем.

Американский лидер является самым возрастным президентом в истории США, и его постоянно критикуют политические оппоненты-республиканцы за оговорки и казусные ситуации, в которые Байден попадает с завидным постоянством.

Пресс-пул Белого дома 7 февраля сообщил, что Байден на предвыборном мероприятии в Лас-Вегасе заявил о беседе со скончавшимся в 2017 году Колем на саммите «Большой семёрки» в 2021 году. Отмечалось, что президент США также повторил эту историю 7 февраля в ходе предвыборного мероприятия в Нью-Йорке.

Байден 6 февраля рассказал о своей недавней встрече с бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном, который умер ещё в 1996 году. Байден уточнил, что беседовал с покойным на саммите «Большой семёрки» в 2021 году.