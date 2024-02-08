Москва, 8 февраля, 2024, 10:07 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале заявления президента США Джо Байдена о беседе в 2021 году с умершим в 2017 году канцлером ФРГ Гельмутом Колем.

Софья Сандурская/ТАСС Официальный представитель МИД РФ России Мария Захарова

«Поэтому американские журналисты и хотят общаться с нормальным президентом, а не с медиумом», — написала она.

Как передавало ИА Регнум, 7 февраля пресс-пул Белого дома сообщил, что Байден на предвыборном мероприятии в Лас-Вегасе в воскресенье заявил о беседе со скончавшимся в 2017 году Колем на саммите «Большой семёрки» в 2021 году. Отмечалось, что президент США также повторил эту историю 7 февраля в ходе предвыборного мероприятия в Нью-Йорке.

Американский лидер 6 февраля рассказал о своей недавней встрече с бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном, который умер ещё в 1996 году. Байден уточнил, что беседовал с покойным на саммите «Группы семи» в 2021 году.

Член Совфеда Алексей Пушков 7 февраля высмеял пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая отказалась комментировать слова Байдена о беседе с покойным президентом Франции. Российский сенатор отметил, что Жан-Пьер регулярно отказывается отвечать на вопросы журналистов о курьёзных высказываниях главы Белого дома.

Байдену исполнился 81 год. Глава Белого дома регулярно попадает в курьёзные ситуации, допускает различные оговорки, а также пользуется шпаргалками во время мероприятий.