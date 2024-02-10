Российские военные уничтожили FPV-дронами укрытия ВСУ под Харьковом
Российские бойцы уничтожили FPV-дронами укрытия ВСУ у Берестового под Харьковом
Москва, 10 февраля, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Российские военные с помощью FPV-дронов (First-Person View — вид от первого лица) уничтожили огневые точки, укрытия и живую силу украинской армии на опорном пункте у Берестового в Харьковской области. Видео опубликовало 10 февраля Министерство обороны.
На опубликованных военным ведомством кадрах запечатлено, как FPV-дроны российских военных нанесли удары по нескольким опорным пунктам ВСУ.
В Минобороны уточнили, что операторы беспилотников точными ударами выбили украинских бойцов из укрытий.
Как сообщало ИА Регнум, 27 января операторы FPV-дронов российской группировки войск «Восток» нанесли удары по опорным пунктам украинских сил. Видеозапись опубликовало Минобороны.
Ранее в этот же день в военном ведомстве рассказали об уничтожении операторами FPV-дронов российской группировки войск «Запад» шведской БМП CV-90 и боевой бронированной машины ВСУ на купянском направлении. Отмечалось, что все назначенные цели удалось поразить, после чего подразделение без потерь возвратилось в пункт временного развёртывания.