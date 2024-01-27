Москва, 27 января, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Операторы FPV-дронов (First-Person View — вид от первого лица) российской группировки войск «Восток» поразили опорные пункты украинской армии. Видеозапись этого 27 января опубликовало Министерство обороны России.

Кадр из видео

На кадрах запечатлено, как российские FPV-дроны заходят на цели — опорные пункты украинской армии — и наносят по ним удары.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее 27 января в военном ведомстве рассказали, что операторы FPV-дронов группировки войск «Запад» уничтожили БМП CV-90 шведского производства и боевую бронированную машину ВСУ на купянском направлении. Для этого группа операторов выдвинулись из тыловых районов ближе к линии фронта.

В Минобороны 25 января сообщили, что расчёты FPV-дронов Западной группировки войск уничтожили скрытые блиндажи и живую силу украинских войск на купянском направлении. В ходе ударов использовали беспилотники с приделанными к ним боеприпасами для РПГ-7.

В компании-разработчике БПЛА «Хардберри-РусФактор» 26 января рассказали о создании самого быстрого беспилотника из числа применяемых в зоне СВО. По данным производителя, новинка может развивать скорость, в два с половиной раза превышающую скорость всех дронов, используемых в зоне спецоперации.