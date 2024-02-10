Москва, 10 февраля, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Новейшие разработки компании ZALA AERO, чьи дроны-камикадзе «Ланцет» активно применяются в зоне спецоперации, позволят объединять все боевые дроны её производства в единую систему. Об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

С этими разработками 10 февраля в ходе рабочей поездки в Удмуртию ознакомился министр обороны Сергей Шойгу. Глава ведомства проверил выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных беспилотников предприятиями российской оборонной промышленности.

В ведомстве уточнили, что инициативные разработки основаны на алгоритмах анализа и обработки данных в режиме реального времени, передовых исследованиях в области каналов передачи данных и навигационных систем.

«Данные разработки позволят связать все изделия компании в единую систему, способную эффективно идентифицировать и поражать объекты противника в автоматизированном режиме», ― говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА Регнум, глава Минобороны Сергей Шойгу 10 февраля проверил выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных беспилотников в Удмуртии. Министр посетил предприятия ВПК, входящие в концерн «Калашников», и проинспектировал работу производственных линий.

Шойгу поручил нарастить темпы, количество и качество выпускаемых БПЛА. Он также распорядился обеспечить защиту критической инфраструктуры зенитными ракетами «Стрела».

На рабочем совещании с руководителями предприятий ОПК и представителями органов военного управления министр обороны заявил, что созданные на сегодня мощности позволяют решать большинство задач, стоящих перед ВПК.