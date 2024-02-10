Вашингтон, 10 февраля, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск резко ответил на заявление президента США Джо Байдена о том, что неготовность Конгресса поддержать Украину будет сродни преступной халатности.

EPA/ТАСС Илон Маск

«Пора остановить эту мясорубку», — написал он в соцсети Х.

Миллиардер в этой связи призвал остановить конфликт на Украине. При этом он добавил, что остановить конфликт следовало ещё год назад.

Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем Байден приравнял нежелание Конгресса США оказать финансовую помощь Украине к преступной халатности. Он назвал это возмутительным. Во время беседы Шольц выразил обеспокоенность по поводу вопроса финансирования Украины.

Сенат США 8 февраля поддержал проект помощи Украине. Однако, чтобы законопроект приняли, Сенату США необходимо провести ещё как минимум пять голосований перед тем, как утвердить размер помощи Украине.

Ранее, в феврале, Маск оценил шутку об экзамене для Байдена перед ядерным ударом. Речь шла о выступлении американского лидера, в котором тот спутал Египет и Мексику. В этой связи Маск посоветовал перед тем, как Байдену дадут применить ядерное оружие, задать главе США контрольные вопросы, например, «в какой стране большие пирамиды».

Маск 9 февраля также согласился с президентом Владимиром Путиным по поводу использования США доллара как оружия. По мнению американского миллиардера, такое решение американских властей — ошибка и просчёт.