Вашингтон, 9 февраля, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Решение Вашингтона использовать доллар как оружие и инструмент давления является ошибкой и просчётом. Такое мнение 9 февраля высказал американский бизнесмен, мультимиллиардер Илон Маск в соцсети X (ранее Twitter), согласившись с позицией президента России Владимира Путина в этом вопросе.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы переусердствовали, превратив доллар в оружие», — написал он. Маск также назвал это глупым шагом.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону также назвал использование доллара во внешнеполитической борьбе глупостью и одним из самых грубых просчётов США.

По словам российского лидера, этим решением Вашингтон нанёс удар по американскому могуществу.

«Не хочу употреблять каких-то нелитературных выражений, но это глупость и огромная ошибка», — сказал он.

Президент уточнил, что после этого валютные резервы в долларах начали сокращаться даже у союзников США.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел России Сергей Лавров 31 января заявил, что Запад использует доллар в качестве действующего или потенциального оружия для решения политических задач. Глава МИД отметил, что также Запад использует доллар наряду с грантами международных организаций «в качестве инструментов принуждения».

Путин 7 декабря 2023 года указал на то, что финансовая система, в основе которой преобладание доллара и евро, дискредитирована, также как и ведение расчётов исключительно через западные банки и систему SWIFT. По его словам, сейчас дискредитированную систему с успехом замещает система расчёта в национальных валютах.