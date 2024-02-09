Вашингтон, 10 февраля, 2024, 01:49 — ИА Регнум. Нежелание Конгресса США оказать финансовую помощь Украине приравнял к преступной халатности американский президент Джозеф Байден во время встречи 9 февраля с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

В ходе беседы Шольц выразил обеспокоенность в Европе в связи с противостоянием между президентом-демократом и республиканским большинством в палате представителей по вопросу финансирования Украины.

«Без поддержки Соединенных Штатов и без поддержки европейских государств у Украины не будет шанса защитить свою страну», — сказал канцлер Германии.

В ответ Байден сделал попытку использовать встречу с Шольцем, чтобы еще раз надавить на республиканцев, ради поддержки европейских союзников.

«Неспособность конгресса Соединенных Штатов, если это произойдет, поддержать Украину, сродни преступной халатности. Это возмутительно», — заявил глава Белого дома.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как указал в преддверии поездки в США канцлер ФРГ Шольц, Германия не сможет обеспечивать Украину необходимой военной и финансовой помощью без помощи союзников.

В свою очередь, представитель министерства обороны Германии Арне Коллатц в ходе брифинга 7 февраля заявил, что Берлин достиг пределов своих возможностей в вопросе производства и поставок Украине.

Сенаторы США по итогам процедурного голосования 8 февраля поддержали законопроект о помощи Украине и Израилю без учёта положений об ужесточении мер контроля на границе. Для того чтобы законопроект был принят, Сенату США необходимо провести ещё как минимум пять голосований перед тем, как утвердить размер помощи и отправить пакет в палату представителей Конгресса. Однако предполагается, что пакет, вероятнее всего, будет отвергнут из-за позиции Республиканской партии.