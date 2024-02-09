Москва, 9 февраля, 2024, 23:18 — ИА Регнум. Российский патрульный катер Черноморского флота обнаружил и уничтожил из штатного вооружения безэкипажный катер украинских ВМС в Чёрном море, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.

YULII ZOZULIA/GLOBALLOOKPRESS

В ведомстве уточнили, что вражеское судно двигалось в сторону Крыма.

«Около 20:30 мск в юго-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 8 февраля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Крымом украинский беспилотник самолётного типа.

Ночью 9 февраля средства ПВО России смогли отразить атаку 19 украинских беспилотников на объекты в нескольких регионах РФ. Так, над Курской областью и Краснодарским краем сбили по два дрона.

Четыре беспилотника были нейтрализованы в Орловской области, а еще пять — в Брянской. Кроме того, силы противовоздушной обороны обезвредили шесть таких целей над акваторией Чёрного моря.