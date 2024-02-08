Симферополь, 8 февраля, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа над Крымом, сообщили 8 февраля в пресс-службе Минобороны РФ.

Александр Полегенько/ТАСС

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», — сообщили в ведомстве.

Атаку на российские объекты ВСУ предприняли в ночь на 8 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 7 февраля Минобороны РФ проинформировало об уничтожении двух украинских дронов в Белгородской области.

Позже российское оборонное ведомство сообщило, что российские силы ПВО сбили семь украинских ракет реактивных систем залпового огня Vampire чешского производства над Белгородской областью. Затем средства ПВО сбили над регионом ещё пять ракет.