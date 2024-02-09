Москва, 9 февраля, 2024, 08:42 — ИА Регнум. Российские силы ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами и Чёрным морем в ночь на 9 февраля, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 19 БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Два беспилотника перехватили и уничтожили над Курской областью, столько же — в Краснодарском крае, четыре — в Орловской, пять — в Брянской области. Ещё шесть украинских дронов российские дежурные средства ПВО уничтожили над акваторией Черного моря.

Как передавало ИА Регнум, глава Орловской области Андрей Клычков утром 9 февраля сообщил об уничтожении четырёх украинских беспилотников над регионом. В результате никто не пострадал.

Вечером 8 февраля глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитом над регионом украинском дроне в районе села Бессоновка под Белгородом.