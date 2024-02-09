Москва, 9 февраля, 2024, 17:14 — ИА Регнум. С понедельника, 12 февраля, в Москве после сильных морозов ожидается резкая оттепель, и температура воздуха поднимется до минус четырёх градусов. Об этом 9 февраля рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Резкое повышение температуры после суперхолодной погоды наступает в понедельник. Температурный фон будет такой — ночью –9… –7, а днём — 0… –2, на юге области даже до +1», — сказал он в беседе с «Интерфаксом».

По словам синоптика, в столицу также придут осадки, в том числе мокрый снег. Вечером 12 февраля они превратятся в «приличный» снегопад, добавил специалист.

В ночное и дневное время 13 февраля в столице ожидается от –6 до –1 градуса, а 14 февраля — от –7 до –3 ночью и от –6 до –1 с небольшим снегом днём, уточнил Вильфанд.

Он отметил, что в ночь на 15 февраля ожидается повышение температуры воздуха до –5 градусов, а днём — от –4 до –1 градуса, при этом будет идти снег.

«И затем опять нормальная зимняя февральская погода — ночью –13… –8, а днём около –5… –3. Такая погода будет с пятницы по воскресенье», — добавил синоптик.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 9 февраля Вильфанд рассказал, что в ночь на 10 февраля в столичном регионе установится антициклональная погода, из-за чего ожидаются холодные и «светлые» ночи. По его словам, в Москве будет до –24 градусов, а в Подмосковье — до –27 градусов.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус 6 февраля сообщил, что в конце недели арктическое вторжение в Московском регионе достигнет пика. По его словам, из-за этого температура воздуха в ночь на субботу может опуститься до –25 градусов.