Москва, 9 февраля, 2024, 16:54 — ИА Регнум. В Москве и Московской области в грядущие выходные наступят холодные и «светлые» из-за ясной погоды и света Луны ночи. Об этом 9 февраля рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Как рассказал в беседе с «РИА Новости» синоптик, 10 февраля в столичном регионе установится антициклональная погода, при которой снег будет «сверкать под солнечными лучами».

«Будут очень светлые, я бы сказал, ночи, не белые, конечно, которые в июне бывают в Петербурге, но луна и снег создают прекрасное освещение», — заявил он.

По словам Вильфанда, в ночь на 10 февраля в Москве ожидается температура воздуха -24… -22 градуса, а в Подмосковье — до -27 градусов, а в дневное время -15… -10 градусов.

В ночь на 11 февраля в столичном регионе спрогнозировали до -23 градусов, а днём — чуть более -10 градусов.

Как сообщало ИА Регнум, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус 6 февраля написал, что в конце недели арктическое вторжение в столичном регионе в ночь на 10 февраля достигнет пика и температура воздуха может опуститься до –25 градусов. Он уточнил, что 7 февраля в столицу придёт атмосферный вихрь «Ольга» с сильным снегопадом.

Гидрометцентр 5 февраля предупредил жителе Москвы о морозах ниже 20 градусов в ночь на 8 и 9 февраля. По информации синоптиков, уже 11 февраля в столицу придёт облачная погода и небольшой кратковременный снег.