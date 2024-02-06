Москва, 6 февраля, 2024, 17:16 — ИА Регнум. В конце нынешней недели арктическое вторжение в Москве и области достигнет пика, из-за чего температура воздуха в столичном регионе в ночь на 10 февраля может опуститься до –25 градусов. Об этом 6 февраля сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

Bulkin Sergey/Global Look Press

По словам синоптика, в ночь на 9 февраля температура воздуха в Москве и Подмосковье приблизится к отметке в –20 градусов.

«А пик арктического вторжения придется на субботнюю ночь (на 10 февраля. — Прим. ред.), когда столбики московских термометров опустятся ниже –20 градусов, а по области не исключены и 25-градусные морозы», — написал он.

Леус предупредил, что 7 февраля в Москву придёт атмосферный вихрь «Ольга», который принесёт сильный снегопад до середины ночи. В результате может выпасть четверть нормы осадков для февраля и ухудшится до 500–1000 метров видимость, однако метели ослабеют уже на следующий день.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля из прогноза Гидрометцентра России стало известно, что ночью на 8 и 9 февраля в Москве ожидаются двадцатиградусные морозы. Отмечалось, что уже 11 февраля в столице спрогнозировали облачную погоду и небольшой кратковременный снег, а также температуру воздуха от минус пяти до нуля градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 6 февраля заявил, что Москва попала под влияние циклона «Ольга», который станет причиной рекордных снегопадов в столице. По словам синоптика, они продолжатся до середины ночи 8 февраля.