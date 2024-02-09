Москва, 9 февраля, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в течение последних суток потеряли на южнодонецком и херсонском направлениях в зоне спецоперации 240 военнослужащих, сообщил 9 февраля на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Родионов/РИА Новости

Он уточнил, что на южнодонецком направлении группировка войск «Восток» при поддержке авиации нанесла удары по двум бригадам ВСУ, находившимся в районе населённых пунктов Приютное в Запорожской области и Старомайорское в ДНР.

«Потери противника составили более 190 военнослужащих, два танка, шесть автомобилей и гаубица «Мста-Б», — доложил Конашенков.

На херсонском направлении российские подразделения нанесли удары по позициям двух бригад украинской армии возле сёл Тягинка и Михайловка. ВСУ потеряли до 50 военных, пять автомобилей и гаубицу Д-30

Как сообщало ИА Регнум, Конашенков 8 февраля доложил, что потери ВСУ на южнодонецком направлении за сутки составили 155 военных. Также украинская сторона потеряла две бронемашины, четыре автомобиля, САУ «Акация», САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-20. Потери ВСУ на херсонском направлении составили до 25 бойцов и три автомобиля.

7 февраля российские подразделения улучшили позиции на южнодонецком направлении. Они наносили удары по позициям ВСУ, потери которых составили 95 военнослужащих, три автомобиля, две артиллерийские установки «Гвоздика» и «Акация».