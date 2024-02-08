Москва, 8 февраля, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за сутки в зоне специальной военной операции потеряли на южнодонецком направлении до 155 военнослужащих, сообщил 8 февраля на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Подразделения войсковой группировки «Восток» при поддержке авиации нанесли удары по позициям двух бригад ВСУ, находившихся в районе Угледара и Макаровки в ДНР, проинформировал он.

«Потери противника составили: более 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», САУ «Гвоздика» и гаубица Д-20», — уточнил генерал.

Как сообщало ИА Регнум, Конашенков 7 февраля доложил, что российские подразделения на южнодонецком направлении улучшили позиции на переднем крае. В течение суток в этом районе украинские войска потеряли 195 военных, три автомобиля и две САУ «Гвоздика» и «Акация».

6 февраля Минобороны также сообщило, что войсковая группировка «Восток» улучшила позиции на южнодонецком направлении. Кроме того, российские бойцы отразили за сутки две атаки украинских штурмовиков. За этот период ВСУ потеряли до 195 военных, один танк, два автомобиля и две САУ «Акация» и «Гвоздика».