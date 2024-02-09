Москва, 9 февраля, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки нанесли удары по двум пунктам управления дронами, станции радиоэлектронной борьбы и двум складам украинской армии на донецком направлении. Об этом 9 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

По его словам, на донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 300 бойцов убитыми и ранеными, а также пять автомобилей, гаубицу Д-20 и артиллерийское орудие Д-30.

«Также поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, станция радиоэлектронной борьбы и два склада с боеприпасами ВСУ», — сказал военный.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля Конашенков заявил, что российские военные в ходе контрбатарейной борьбы нанесли удары по боевой машине американской РСЗО HIMARS и польской самоходной артустановке Krab ВСУ в Херсонской области. По его словам, украинские войска потеряли за сутки на херсонском направлении до 25 бойцов и три автомобиля.

Позднее в этот же день координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВС России нанесли удар по заводу по производству дронов «Экватор» в Николаеве и по общежитию с иностранными специалистами и украинскими бойцами. Также ВС России поразили завод железобетонных изделий.