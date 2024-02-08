Москва, 8 февраля, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе контрбатарейной борьбы нанесли удары по боевой машине американской реактивной системы залпового огня HIMARS и польской самоходной артустановки Krab украинской армии в Херсонской области. Об этом 8 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

Он уточнил, что российский военные нанесли удары по позициям ВСУ у Токарёвка и Золотой Балки в Херсонской области, в результате чего украинская сторона потеряла до 25 бойцов и три автомобиля.

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО HIMARS производства США, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля Конашенков заявил, что средства противовоздушной обороны российской армии сбили истребитель МиГ-29 ВСУ. Также за сутки удалось перехватить четыре ракеты РСЗО HIMARS и сбить 104 беспилотника.

Министр обороны России Сергей Шойгу 2 февраля рассказал, что в январе российские войска уничтожили свыше 3 тыс. единиц вооружения украинской армии. Он уточнил, что в это число вошли немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки ЗРК Patriot и ракетные системы залпового огня HIMARS.