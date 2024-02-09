Рига, 9 февраля, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Латвия не желает выполнять международные обязательства и обеспечивать безопасность на участках на выборах президента России в Риге, сообщили 9 февраля в дипмиссии.

Варвара Гертье/РИА Новости

«К сожалению, латвийская сторона демонстрирует полное нежелание <…> следовать общепринятой международной практике по обеспечению надлежащих условий безопасности по периметру избирательных участков в Риге», — заявил в интервью «РИА Новости» временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков.

Он подчеркнул, что запросы российского посольства на этот счёт уже несколько месяцев игнорируются, так же как просьбы запретить проведение напротив здания дипмиссии в день голосования антироссийских демонстраций.

При этом Зыков заявил, что подготовка к проведению выборов президента России в Латвии идёт в плановом режиме.

Президентские выборы пройдут в России с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование состоится с 25 февраля по 14 марта. Проголосовать дистанционно смогут жители 29 регионов России.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в онлайн-голосовании смогут принять участие 38 млн избирателей. Заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах подали 1,4 млн россиян.

Памфилова 8 февраля сообщила, что в президентской гонке будут участвовать четыре кандидата: Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов(КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди»).

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что российская сторона будет жёстко пресекать попытки Запада вмешаться в выборы президента. Дипломат заявила, что западные страны будут использовать социальные сети и платформы, чтобы пытаться повлиять на выборы.