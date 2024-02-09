Киев, 9 февраля, 2024, 12:49 — ИА Регнум. У Вооружённых сил России «просто бесконечное» количество военной техники и военнослужащих. Об этом заявил воюющий на стороне украинской армии немецкий наёмник по имени Бен, его слова 9 февраля привела газета Bild.

Иван Шилов ИА Регнум

«У русских просто бесконечное количество техники и бесконечное количество солдат», — пожаловался он в беседе с изданием.

Военные неудачи украинских войск связаны с тем, что Запад слишком долго тянул с решениями по военной помощи, из-за чего она оказалась фрагментарной, высказал мнение наёмник.

По его словам, причиной провала контрнаступления ВСУ стали недостаточная военная поддержка, нескоординированные действия украинских войск и мощь российской армии.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря 2023 года американский наёмник ВСУ Мэттью Вандайк заявил, что конфликт на Украине не похож на боевые действия в других горячих точках. Он также пожаловался на постоянные артиллерийские обстрелы и атаки беспилотников со стороны Вооружённых сил России.

Издание ABC News 18 августа 2023 года написало, что воюющих на стороне ВСУ американских наёмников привели в шок жестокие бои и прочность обороны армии России. По их словам, они участвуют в военных действиях с настоящими профессионалами.

Армия России 17 января заняла второе место в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower Index 2024, в котором рассматривались 145 стран. Первое место отдали армии США, а третье — Народно-освободительной армии Китая.

Президент России Владимир Путин 16 января заявил, что контрнаступление ВСУ полностью и абсолютно провалилось. Глава государства уточнил, что инициатива в зоне боевых действий перешла к армии России, и добавил, что при продолжении конфликта украинской государственности может быть нанесён невосполнимый удар.