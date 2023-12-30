Вашингтон, 30 декабря, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Боевые действия на Украине не похожи на то, что происходит в других горячих точках. Об этом заявил американский наёмник Мэттью Вандайк в интервью на YouTube-канале Daniel Davis/Deep Dive.

Иван Шилов ИА REGNUM

Воюющий на стороне Вооружённых сил Украины наёмник пожаловался на постоянные артиллерийские обстрелы и атаки дронов с российской стороны в зоне проведения спецоперации.

Он добавил, что российские беспилотники буквально охотятся на противника, выслеживая его до тех пор, пока не найдут.

«Дроны застали нас в лесу, скидывая гранаты», — рассказал Вандайк.

Не менее активно работает и российская артиллерия, сказал наёмник. Её работу он назвал невероятной.

«Обстрелы происходили примерно каждые десять секунд», — вспомнил военнослужащий.

Из-за плотной работы российской артиллерии подразделение Вандайка постоянно находилось в обороне и большую часть времени не могло покинуть окопы, рассказал наёмник.

Как сообщало ИА Регнум, британская газета The Daily Telegraph сообщила, что российские военные разработали новые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые могут незаметно подавлять западные реактивные системы и украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Издание назвало средства РЭБ примером критически важного технологического преимущества России в конфликте.

Журналисты отметили, что новые российские средства радиоэлектронной борьбы выводят из строя главное вооружение украинской армии. Так, американские реактивные системы HIMARS на вооружении ВСУ начали бить мимо целей благодаря российским средствам РЭБ, а дешевые самосборные дроны, которые массово выпускают на Украине, теперь легко подавляют.

Ранее представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что российские войска превосходят украинскую армию в вопросах РЭБ.

Представители украинской армии в июне заявили, что у ВСУ отсутствуют беспилотники-камикадзе для эффективного противостояния российским войскам в районе Ямполя (оккупированная Украиной территория ДНР, посёлок близ Красного Лимана). Солдаты признались, что главная цель для них — не попасться в кадр российским дронам, которые отслеживают позиции ВСУ с воздуха круглосуточно.