Москва, 17 января, 2024, 14:01 — ИА Регнум. ВС России заняли вторую строчку в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower Index 2024. Об этом говорится в рейтинге портала.

Станислав Красильников/РИА Новости

Отмечается, что для обзора на 2024 года рассматривались 145 государств. Россия заняла второе место.

Возглавила рейтинг армия США, ей был присвоен индекс боевой мощи 0,0699. Индекс Вооружённых сил России составил 0,0702. Армия Китая разместилась на третьей строчке. В пятёрку сильнейших армий вошли также Индия и Южная Корея.

Уточняется, что при составлении рейтинга были учтены свыше 60 факторов, в том числе финансовые показатели и географическое расположение стран.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России заняли первое место в рейтинге мощнейших армий американской компании U. S. News & World Report. Это следует из данных, опубликованных 30 октября на сайте компании. Второе и третье место рейтинга заняли соответственно вооружённые силы США и Китая.

По информации компании, при составлении рейтинга учитывались 73 критерия, в опросе принимали участие 17,2 тысячи человек из 36 стран мира. Респонденты выбирали лучшие армии мира исходя из политической, экономической и военной ситуации.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Россия в ходе спецоперации сумела построить большую и мощную армию. По его словам, США, возможно, не видели такой смертоносной армии в Европе с начала 1980-х годов.