Вашингтон, 18 августа, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Американских наёмников, воюющих на стороне ВСУ, шокировали жестокие бои и прочность российской обороны, пишет ABC News.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы сражались против настоящих профессионалов», — поделились они.

Один из наёмников с позывным Танго рассказал, что его подразделение потеряло 85% личного состава, а двое его товарищей погибли, когда группа попала в засаду.

Ещё один американский наёмник признал, что они столкнулись с мощным сопротивлением со стороны российских войск.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что в докладе разведки США содержится вывод о невозможности Украины достичь Мелитополя и разрушить Крымский мост в ходе контрнаступления.

Американский обозреватель Джейми Деттмер считает, что западные союзники Киева несут ответственность за неудачи в контрнаступлении ВСУ. Контрнаступление киевской армии длится уже третий месяц, но никаких «малейших признаков существенных изменений» нет.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 августа заявил, что Украина потеряла за время контрнаступления убитыми и покалеченными 45 тыс. человек. В то же время, продолжил Лукашенко, у России есть в резерве корпус в 250 тысяч человек, вооружённый современной техникой.