Наёмники из США рассказали об ужасах, которые им устраивает Россия
ABC News: воюющие за ВСУ наёмники из США признали мощь российской обороны
Вашингтон, 18 августа, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Американских наёмников, воюющих на стороне ВСУ, шокировали жестокие бои и прочность российской обороны, пишет ABC News.
«Мы сражались против настоящих профессионалов», — поделились они.
Один из наёмников с позывным Танго рассказал, что его подразделение потеряло 85% личного состава, а двое его товарищей погибли, когда группа попала в засаду.
Ещё один американский наёмник признал, что они столкнулись с мощным сопротивлением со стороны российских войск.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что в докладе разведки США содержится вывод о невозможности Украины достичь Мелитополя и разрушить Крымский мост в ходе контрнаступления.
Американский обозреватель Джейми Деттмер считает, что западные союзники Киева несут ответственность за неудачи в контрнаступлении ВСУ. Контрнаступление киевской армии длится уже третий месяц, но никаких «малейших признаков существенных изменений» нет.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 августа заявил, что Украина потеряла за время контрнаступления убитыми и покалеченными 45 тыс. человек. В то же время, продолжил Лукашенко, у России есть в резерве корпус в 250 тысяч человек, вооружённый современной техникой.