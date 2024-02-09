Рустави, Грузия, 9 февраля, 2024, 11:00 — ИА Регнум. В Грузии мужчина открыл стрельбу на рынке в городе Рустави. Об этом 9 февраля сообщили в Министерстве внутренних дел.

Vitaly V. Kuzmin

Стрелявшим оказался 36-летний Г.

«В результате стрельбы убиты четыре человека, в том числе дядя обвиняемого, который работал на рынке», ― уточнили в полиции.

Кроме того, ранения получил двоюродный брат обвиняемого.

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