Стамбул, Турция, 6 февраля, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Умерла раненая при вооружённом нападении на суд в Стамбуле гражданка Турции. Об этом 6 февраля сообщило издание Sabah.

AP/TASS

Двое нападавших, мужчина и женщина, обстреляли охрану на входе в здание суда Чаглаян. Обоих нападавших ликвидировали, в районе усилили присутствие полиции. В результате инцидента пострадали шесть человек, в том числе трое полицейских. В МВД заявили, что нападавшие были членами признанной в Турции террористической партии DHKP-C.

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«Госпитализированная после нападения скончалась, несмотря на усилия врачей. Пуля попала ей в спину», — говорится в сообщении газеты.

По данным журналистоы, угроза жизни раненых полицейских отсутствует.

Как сообщало ИА Регнум, глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что инцидент произошёл в 11:46 (совпадает с мск). Главная прокуратура Стамбула начала расследование происшествия.