Белая Калитва, Ростовская область, 22 ноября, 2023, 00:41 — ИА Регнум. В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины-предпринимателя, который являлся жителем города Белая Калитва и был известен криминальным прошлым. Об этом сообщили 21 ноября в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

УФССП по ЯО Пистолет Макарова

В ряде СМИ и Telegram-каналов появились сообщения, что рядом со спорткомплексом застрелили, предположительно, 58-летнего местного жителя Владимира Борисенко.

Известно, что убитый ранее получил срок лишения свободы — суд на 16 лет его приговорил за организацию убийства брата кандидата в губернаторы Ростовской области Ильи Пятибратова.

Также сообщается, что Борисенко недавно вернулся в город после амнистии за участие в СВО в ЧВК «Вагнер».

Следователи пояснили, что уголовное дело возбуждено после сообщения о том, что в Белой Калитве 21 ноября обнаружили тело мужчины 1965 года рождения с огнестрельными ранениями в области головы и туловища. Ведутся поиски убийцы.

«На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они выполняют следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступления и лица, причастного к его совершению», — пояснили в ведомстве.

Очевидцы рассказали, что прозвучало четыре выстрела, предположительно, из пистолета Макарова.

Как сообщало ИА Регнум, внешность одного из самых известных киллеров 90-х Александра Пустовалова по прозвищу Саша Солдат, о выходе на свободу которого стало известно ранее, изменилась до неузнаваемости.

На счету Пустовалова 22 убийства. В том числе — киллера Александра Солоника, нескольких лидеров преступных группировок и криминальных авторитетов, сотрудников полиции и прокуратуры. В 2005 году киллера приговорили к 23 годам колонии по обвинению более чем в 20 убийствах, а в 2016-м добавили ещё год к сроку.

Саша Солдат вышел из колонии строгого режима в посёлке Монино в Московской области. Он будет находиться под контролем правоохранителей ещё три года, два раза в месяц мужчина должен отмечаться в полиции. Ему также запретили выезжать за пределы столицы и выходить на улицу в ночное время.

В начале 90-х Саша Солдат состоял в Ореховской преступной группировке. Его задержали в 1999 году.