Москва, 9 февраля, 2024, 06:37 — ИА Регнум. Детали личного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским впервые раскрыл президент России Владимир Путин в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном. Интервью опубликовано 8 февраля на сайте репортёра.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Я говорю: «Володя, что ты делаешь? Почему вы сегодня поддерживаете неонацистов в Украине, в то время как ваш дед боролся с фашизмом?» — поделился российский лидер.

Путин напомнил, что дед Зеленского был фронтовиком и сражался против фашизма во время Второй мировой войны. Ответ украинского главы президент России разглашать отказался, так как посчитал, что это будет неправильно с его стороны.

По словам Путина, пришедший к власти Зеленский осознал две вещи. Первое: что неонацисты и националисты агрессивны, поэтому с ними нужно сотрудничать, а не конфликтовать. И вторая вещь: что страны Запада во главе с США поддержат любого, кто выступает против России.

Поэтому, по мнению Путина, глава Украины поступился своими обещаниями избирателям и переметнулся на сторону Запада, отвергнув возможность начать мирные переговоры.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как отметил президент РФ Путин в интервью Такеру Карлсону, аплодисменты главы Украины нацисту Ярославу Гунько (Хунке) в парламенте Канады в сентябре 2022 года прямо указывают на то, что дело Гитлера живёт и денацификация, полное искоренение идеологии необходимы.

Российский лидер добавил, что надо избавляться от тех людей, которые эту гитлеровскую теорию и практику используют до сих пор и всячески стараются её сохранить.

Также Путин заявил, что современный мир проходит через период тяжёлого заболевания и разделён на две части, как полушария мозга при биполярном расстройстве. По мнению президента России, мир должен быть единым, а безопасность тоже должна быть общей. Только в этом случае мир станет стабильным, устойчивым и прогнозируемым. Президент предположил, что журналистам, работающим как врачи, вероятно, удастся вновь соединить два полушария мира за счёт честной журналистики.