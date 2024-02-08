Старовойт назвал причину громких звуков над Курском и Курским районом
Старовойт: работа Минобороны РФ стала причиной громких звуков над Курском
Курск, 9 февраля, 2024, 00:20 — ИА Регнум. Громкие звуки, которые раздались в Курске и Курском районе, являются следствием работы Минобороны России, сообщил в своём Telegram-канале глава Курской области Роман Старовойт.
«Громкие звуки, которые слышны над Курском и Курским районом, — это работа Министерства обороны РФ», — написал глава региона.
Он призвал население сохранять спокойствие.
Как сообщало ИА Регнум, ночью 6 февраля в Железногорске и Хомутовском районе Курской области объявляли ракетную опасность. Спустя несколько минут её сняли.
7 февраля в Белгородской области нейтрализовали два украинских беспилотника. Их сбили средства противовоздушной обороны примерно в 17:20 мск.
8 февраля украинский беспилотник-камикадзе атаковал автобус с мирными жителями в селе Новая Таволжанка в Белгородской области. В результате случившегося пострадал один человек, которого решили госпитализировать.