Курск, 6 февраля, 2024, 02:32 — ИА Регнум. Ракетную опасность объявляли в Железногорске и Хомутовском районе Курской области, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ракетная опасность в Железногорске и Хомутовском районе! Запущена система оповещения населения», — написал губернатор.

Старовойт призвал жителей укрыться в помещениях, имеющих сплошные стены без окон. Через несколько минут глава области проинформировал об отмене ракетной опасности.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля российские военные перехватили и уничтожили над территорией Курской области один беспилотник. 2 февраля ВСУ обстреляли село Гуево в Суджанском районе Курской области. В результате атаки местный житель получил контузию. Его дом получил сильные повреждения

4 февраля украинские войска атаковали посёлок Тёткино в Курской области. При обстреле оказались повреждены инфраструктурные объекты связи. 5 февраля посёлок Тёткино в Глушковском районе в Курской области также подвергся обстрелу со стороны ВСУ, из-за чего пострадала женщина.