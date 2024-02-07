Белгород, 7 февраля, 2024, 17:56 — ИА Регнум. В Министерстве обороны России вечером 7 февраля заявили об уничтожении двух беспилотников ВСУ в Белгородской области.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Около 17:20 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее беспилотник ВСУ попытался атаковать город Губкин в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что при его сбитии и дальнейшем падении со взрывом никто не пострадал, но по меньшей мере четыре частных жилых дома получили повреждения, в частности, в них выбило окна, посекло фасады, кровлю и заборы.

Днём ранее, 5 февраля, стало известно, что ВСУ совершили обстрел хутора Мухин в Шебекинском городском округе Белгородской области. В результате атаки загорелся частный дом. В обоих случаях ранения людей удалось избежать.