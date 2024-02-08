Белгород, 8 февраля, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Украинский беспилотник-камикадзе атаковал автобус с мирными жителями в селе Новая Таволжанка в Белгородской области, в результате чего пострадал один человек. Об этом 8 февраля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Антон Вергун/РИА Новости

«В селе Новая Таволжанка ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе автобус, в котором ехали мирные жители. В результате взрыва есть один пострадавший — у мужчины осколочные ранения ноги», — написал он.

Гладков уточнил, что пострадавшего в ближайшее время доставят в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Как передавало ИА Регнум, 7 февраля в Министерстве обороны сообщили о двух сбитых в Белгородской области дронах самолётного типа ВСУ. Их уничтожили дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее в этот же день стало известно, что ночью при сбросе боеприпаса с украинского беспилотника в Петровском районе Донецка пострадали пятеро спасателей. Дрон атаковал их в момент, когда они приехали на сработавший сигнал автоматической пожарной сигнализации в магазине.

Глава ДНР Денис Пушилин 7 февраля заявил, что беспилотниками для атак по территории ДНР ВСУ в основном управляют через терминалы американской компании Starlink. По его словам, сейчас украинская армия стала чаще использовать дроны и выбирает для атак невоенные цели