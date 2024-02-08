Санкт-Петербург, 8 февраля, 2024, 17:37 — ИА Регнум. На территории Ленинградской области до 1 мая ввели ограничения на проведение публичных акций, сообщили 8 февраля в пресс-службе регионального правительства.

Дмитрий Коротаев/ИЗВЕСТИЯ

Ограничения касаются акций вне помещений.

«Причиной ограничений стала угроза террористических акций и иных провокаций», — сообщили в пресс-службе.

Губернатор Александр Дрозденко поручил своим заместителям, заместителям главы правительства Ленобласти и руководителям профильных ведомств на время действия ограничений оперативно проводить встречи с жителями, если у них будут возникать острые вопросы.

В Ленинградской области во время пандемии коронавируса действовали ограничения по проведению публичных мероприятий. Действие коронавирусных ограничений в регионе приостановили 21 ноября 2022 года, а 5 декабря 2022 года отменили запрет на митинги, народные сходы и собрания. В пресс-службе Дрозденко заявили, что проводить митинги теперь можно по специально установленным местными администрациями адресам, получив согласование и уведомив муниципалитет не менее чем за две недели.

Как сообщало ИА Регнум, в портах Ленинградской области Приморск, Высоцк, Выборг и Усть-Луга из-за угрозы атак со стороны беспилотников ВСУ 5 февраля ввели режим повышенной готовности. Минобороны 18 января сообщило о перехвате силами ПВО украинского дрона в Ленинградской области.

В России 15–17 марта пройдут выборы президента. Председатель ЦИК Элла Памфилова 8 февраля сообщила, что в преддверии выборов обстановка становится более напряжённой.