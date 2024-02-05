Санкт-Петербург, 5 февраля, 2024, 23:34 — ИА Регнум. Режим повышенной готовности действует в морских портах Выборг, Высоцк, Приморск и Усть-Луга в Ленинградской области в связи с угрозой атак со стороны украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщается на сайте Администрации морских портов Балтийского моря.

Иван Шилов ИА Регнум

Речь идёт о распоряжениях капитанов портов от 2 февраля.

«Основание для введения режима — возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак БПЛА ВС Украины на объектах и территории морского порта», — говорится в тексте.

Такой же режим введён в акваториях указанных портов. В рамках введённого режима поручено обеспечить частичную светомаскировку для административных зданий службы капитанов морских портов.

Для предупреждения атак также привлекли дежурную смену инспекции государственного портового контроля.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января в морском порту Усть-Луга после двух взрывов произошёл пожар на терминале компании «Новатэк». Представители организации отметили, что возгорание могло произойти из-за внешнего воздействия.

Видеозапись с кадрами пожара в Усть-Луге опубликовали в Сети. В дежурной службе администрации Кингисеппского района уточнили, что в результате инцидента на объекте оказались повреждены две цистерны и насосная станция.