Москва, 18 января, 2024, 02:41 — ИА Регнум. В ночь на 18 января российские средства противовоздушной обороны перехватили украинские беспилотники в воздушном пространстве Московской и Ленинградской областей, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Около 01:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.

Один беспилотник ВСУ был уничтожен над территорией Московской области, ещё один украинский дрон перехватили в небе над Ленинградской областью, уточнили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 18 января мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил уничтожение летевшего к столице украинского БПЛА. Дрон был сбит в Подольске. На месте падения обломков беспилотника, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, добавил Собянин.

Вечером 17 января над Брянской областью российские системы ПВО уничтожили две украинские тактические ракеты и три беспилотника. ВСУ попытались совершить теракт на территории РФ с помощью тактического ракетного комплекса «Точка-У», отметили в Минобороны РФ.