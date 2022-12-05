Санкт-Петербург, 5 декабря, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области по инициативе губернатора Александра Дрозденко признали избыточным запрет на проведение митингов, народных сходов и собраний, введенный ранее по мотивам антитеррористической безопасности.

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Соответствующее решение внесено в протокол заседания оперативного штаба Ленобласти.

«Митинговать снова можно по специально установленным местными администрациями адресам, получив согласование и уведомив муниципалитет не менее чем за 14 дней», — объяснили 5 декабря в пресс-службе губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 ноября 2022 года в Ленинградской области приостановили действие коронавирусных ограничений, которые были введены в регионе после начала пандемии в 2020 году и оставались в силе до настоящего времени.

Добавим, что в соседнем Санкт-Петербурге митинги, пикеты и другие массовые мероприятия общественно-политического характера по-прежнему находятся под запретом. Исключение было сделано 9 мая для акции «Бессмертный полк».