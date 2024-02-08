Москва, 8 февраля, 2024, 16:38 — ИА Регнум. ВКС России сбили штурмовик Су-25, которым управлял военнослужащий 299-й бригады тактической авиации украинской армии Владислав Рыков. Как стало известно 8 февраля, он погиб.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

СМИ называли Рыкова одним из лучших украинских пилотов, на его счету было 385 боевых вылетов, он был подполковником и штурманом бригады.

«Погибший — из числа так называемого неизвестного звена. Эти ребята не светятся, не раздают интервью. Очень молчаливые, но делающие своё дело», — сообщил Telegram-канал «Воевода вещает».

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года на Украине погиб известный лётчик ВСУ Андрей Пильщиков с позывным Джус. Украинские СМИ сообщали, что он погиб вместе с ещё одним пилотом в результате столкновения двух истребителей МиГ-29 украинской армии в Житомирской области. По данным военного блогера Кирилла Фёдорова, Пильщиков был самым медийным лётчиком ВСУ и регулярно давал интервью западным СМИ.

В январе 2024 года в зоне СВО погиб украинский пилот с позывным Голубой шлем (Blue Helmet). По данным СМИ, его звали Владислав Залистовский и он не вернулся с очередного боевого вылета. Обстоятельства гибели пилота не уточняли, украинские власти не давали официальных комментариев. По одной из версий, он мог погибнуть ещё в декабре 2023 года, когда Минобороны России сообщило об уничтожении истребителя ВСУ МиГ-29 в зоне спецоперации.