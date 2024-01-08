Киев, 8 января, 2024, 12:22 — ИА Регнум. В зоне проведения специальной военной операции погиб пилот украинского истребителя МиГ-29 с позывным Голубой шлем (Blue Helmet). Об этом сообщило издание «Страна. ua», сославшись на публикации в социальных сетях.

Sergey Popsuevich/Global Look Press Миг-29 ВВС Украины

По данным журналистов, военнослужащего звали Владислав Залистовский. 23-х летний украинский лётчик из 114-й бригады тактической авиации Вооружённых сил Украины (ВСУ) не вернулся с очередного боевого вылета. Обстоятельства гибели пилота не уточнили. Представители властей пока не давали никаких официальных комментариев о судьбе лётчика.

Издание отметило, что военнослужащий мог погибнуть ещё в декабре 2023 года. Авторы материала связали его смерть с одним из сообщений Минобороны России, согласно которому российские военные сбили украинский истребитель МиГ-29 в зоне проведения специальной военной операции.

Лётчик пользовался популярностью в соцсети TikTok, где он снимал короткие видео, показывая свою работу из кабины истребителя.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре российские военные ликвидировали танкиста украинской армии Максима Гацанюка. Как уточнили в раде города Погребище в Винницкой области, 8 ноября он получил ранение в ходе боевых действий и скончался в Соколовке в Запорожской области.

Украинские СМИ называли погибшего военнослужащего «лучшим танкистом» ВСУ, также Гацанюк неоднократно выступал на национальном телевидении, утверждая, что Киеву до победы «осталось всего ничего».

26 августа ряд украинских Telegram-каналов написал, что в Житомирской области при столкновении двух самолётов ВСУ погибли два пилота, среди которых был известный лётчик с позывным Джус. Последний был самым медийным лётчиком украинских ВВС и регулярно давал интервью западным СМИ. Он также являлся одним из кандидатов на обучение управлению обещанными Киеву американскими истребителями F-16.