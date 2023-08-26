Киев, 26 августа, 2023, 11:00 — ИА Регнум. В результате столкновения двух истребителей МиГ-29 украинской армии в Житомирской области погибли два пилота, среди которых известный лётчик с позывным Джус. Об этом 26 августа сообщил ряд украинских Telegram-каналов.

Лётчик с позывным Джус

Отмечается, что инцидент произошёл 25 августа и один из самолётов рухнул на жилые дома.

По данным военного блогера Кирилла Фёдорова, в результате авиакатастрофы погиб самый медийный лётчик украинских ВВС с позывным Джус, который регулярно давал интервью западным СМИ, его представляли в качестве аса.

Уточняется, что 30-летний пилот также был одним из кандидатов на то, чтобы в дальнейшем управлять обещанными Киеву американскими истребителями F-16.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа в киевском горсовете сообщили о ликвидации в зоне СВО командира роты 28-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) заместителя бывшего лидера «Правого сектора» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрия Яроша (физическое лицо, внесённое в перечень причастных к экстремистской деятельности и терроризму) Сергея Ильницкого с позывным Сокол.

А 13 августа российские военные ликвидировали в зоне спецоперации офицера 126-й бригады ВСУ Эдуарда Ращука ― идейного нациста, уроженца Одесской области. Годом ранее офицер получил из рук президента Украины Владимира Зеленского орден Мужества III степени. Также известно, что он воевал в рядах подразделения «Химера».

Военный корреспондент Чингиз Дамбиев 9 августа сообщил о ликвидации в зоне проведения спецоперации старшего офицера 118-й механизированной бригады ВСУ подполковника Юрия Баранецкого. Офицера уничтожили на запорожском направлении. Известно, что он был родом из Тернопольской области на Западной Украине.

В середине июля российские военные в бою у Артёмовска ликвидировали спецгруппу нацбатальона ВСУ «Карпатская сечь», в том числе его командира Анатолия Тегзу с позывным Варвар.