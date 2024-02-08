Москва, 8 февраля, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Россия и Китай считают неприемлемым политический курс США, пытающихся осуществлять давление на страны. Об этом 8 февраля сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Иван Шилов ИА Регнум

В ходе состоявшихся 8 февраля телефонных переговоров президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подтвердили общий для двух стран стран курс, нацеленный на формирование основанного на международном праве справедливого, многополярного миропорядка.

«Выражено обоюдное неприятие курса США, направленного на вмешательство во внутренние дела других государств. Политическое и военное давление со стороны США наши страны тоже не приемлют», — сказал Ушаков.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в ходе телефонных переговоров. Политики заявили, что двусторонние отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне.

Москва и Пекин заявили, что будут наращивать внешнеполитическую координацию в рамках ООН, БРИКС и ШОС.

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