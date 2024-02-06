Москва, 6 февраля, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Российская армия в течение последних суток улучшила позиции на южнодонецком направлении, потери украинских сил в этом районе составили до 195 военнослужащих и один танк, сообщил 6 февраля на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки противника и нанесли поражение живой силе и технике», — доложил он.

Конашенков сообщил, что российские войска нанесли удары по подразделениям 58-й мотопехотной бригады ВСУ, а также 105-й, 128-й бригад теробороны, находившимся возле сёл Старомайорское, Урожайное в ДРН и Приютное в Запорожской области.

ВСУ на этом направлении также потеряли два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика».

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев 3 февраля сообщил, что российские бойцы в течение суток пресекли четыре попытки украинских подразделений провести ротацию на южнодонецком направлении. ВС России наносили удары авиацией, артиллерией и огнемётными системами по скоплениям войск ВСУ.

Конашенков 4 февраля сообщил, что в течение суток на южнодонецком направлении ВС России наносили удары по позициям противника. Украинская армия потеряла до 115 военнослужащих, две бронемашины и две САУ.