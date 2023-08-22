Ростов-на-Дону, 22 августа, 2023, 15:16 — ИА Регнум. В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали пытавшегося приобрести секретное военное изделие мужчину. Как сообщается 22 августа, он планировал перепродать его.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Вскрыта и пресечена деятельность лица, осуществлявшего приискание секретной военной продукции в целях последующей перепродажи. Гражданин был задержан с поличным при попытке приобрести секретное военное изделие, о секретности которого был осведомлён», — сообщила пресс-служба ростовского ФСБ.

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В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 283.1 Уголовного кодекса России. Уточняется, что задержанный ранее работал в фирме по реализации деталей авиапромышленности и радиолокационного оборудования.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа ФСБ показала видео задержания в Крыму мужчины, сотрудничавшего с СБУ. Он признался, что украинская разведка завербовала его во время поездки к родственнице. На границе к нему подошёл незнакомец и предложил сотрудничество. Перед этим Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признался в наличии сети украинской разведки на территории России. Он сделал это, чтобы прикрыть настоящих шпионов и обратить внимание на деятельность вне фронта, заявил в беседе с ИА Регнум доцент Финансового университета при правительстве РФ, научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлёв.