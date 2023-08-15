Москва, 15 августа, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности показала видео с задержанием и признательными показаниями задержанного в Крыму агента СБУ.

ФСБ РФ

На кадрах задержанный говорит, что украинская разведка завербовала его, когда он ездил к родственнице. На границе к нему подошёл незнакомец и предложил сотрудничество.

Также он сообщил, что куратор с ним связывался по телефону один раз в месяц. С началом спецоперации контакты с куратором участились.

Так, СБУ давала задания по отслеживанию военных грузов, которые следовали по железной дороге через территорию Крыма. Мужчина также отправлял видео со сбитыми беспилотниками.

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признался в наличии сети украинской разведки на территории России, чтобы прикрыть настоящих шпионов и обратить внимание на деятельность вне фронта. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился доцент Финансового университета при правительстве РФ, научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлёв.