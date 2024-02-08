Москва, 8 февраля, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Москва придаёт большое значение союзническим отношениям с Баку, сообщил 8 февраля президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев

Поздравив Алиева с победой на состоявшихся 7 февраля президентских выборах, Путин отметил, что голосование в Азербайджане подтвердило высокий политический авторитет президента республики и поддержку народа курса Алиева по ускоренному социально-экономическому развитию страны, укреплению её позиций на мировой арене.

«Придаём большое значение союзническим отношениям с Баку», — сообщил Путин.

Он выразил уверенность, что Россия и Азербайджан и впредь будут совместно работать по наращиванию плодотворного двустороннего сотрудничества во всех сферах.

Как сообщало ИА Регнум, на внеочередных выборах президента Азербайджана, состоявшихся 7 февраля, Алиев одержал победу: за него проголосовали 93,9% избирателей при явке 70,85%. Президента народ Азербайджана выбрал на семь лет — до 2031 года.

Путин и Алиев 8 февраля провели телефонные переговоры, в ходе которых президент России тепло поздравил азербайджанского коллегу с убедительной победой на выборах.